Медведев: у президента самая сложная работа, а у премьера больше тяжелой рутины

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России отвечает за всю страну, поэтому его работа самая сложная, а у председателя правительства больше тяжелой рутины. Такое мнение в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, занимавший в 2008-2012 годах пост главы государства и в 2012-2020 годах - пост премьер-министра.

"Президент - это человек, который отвечает вообще за всю страну. В этом смысле это самая сложная работа", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, кем сложнее работать - президентом, премьером или зампредом Совбеза.

У премьер-министра, по словам Медведева, тоже огромный объем работы. "И если говорить о количестве тяжелой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера ее больше даже", - отметил он. В свою очередь, зампред Совбеза - "это все-таки немножко другая работа". "Я еще не так долго этим занимаюсь. Тут тоже есть и свои вызовы, и свои сложности", - заключил Медведев.

На просьбу поделиться карьерными лайфхаками Медведев подчеркнул, что "в любой должности, а тем более в должности президента самое главное - это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям". "Мне кажется, это главное качество для любого человека - работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов", - сказал зампред СБ РФ, подчеркнув, что это касается не только государственных должностей, но и любой другой деятельности. "Вот такой лайфхак", - заключил Медведев.