Медведев назвал впечатляющими результаты борьбы с коррупцией на высоких постах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал впечатляющим число привлеченных к ответственности за коррупцию высокопоставленных чиновников.

"Цифры привлечения к ответственности [за коррупцию] различных лиц, включая высших должностных, весьма впечатляющие", - заявил он в опубликованном в четверг интервью журналистам издательского дома "Комсомольская правда". Сами цифры Медведев не привел.

Отвечая на вопрос о лесных пожарах прошлого года, Медведев признал, что эти происшествия стали серьезным испытанием.

"Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе из-за пожаров в Красноярском крае и в некоторых других краях, отдельные лица привлечены к уголовной ответственности", - отметил он. "Далеко не все, что происходило, было связано с халатностью, есть и просто природные факторы, с которыми мы пока даже и бороться-то не очень умеем, - добавил Медведев. - Но расследования идут, и, я уверен, будут результаты".

По словам зампреда Совбеза, в правительстве уже готовят предложения по борьбе с попытками скрыть незаконные рубки с помощью лесных пожаров. Он добавил, что также необходимо установить более плотный контроль за вывозом древесины, например, вести его так же, как контроль за экспортом нефти. "Возникла идея оцифровать торговлю лесом, чтобы практически каждое бревно было отмаркировано, - сказал Медведев. - И тогда можно будет привлекать контрабандистов к серьезной ответственности".