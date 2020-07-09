Володин предложил проанализировать международные соглашения РФ на соответствие конституции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет их соответствия верховенству российской конституции. Об этом он сказал на заседании Совета законодателей РФ в четверг.

"Речь идет об усилении нашей страны на международной арене, об укреплении нашего суверенитета. Мы считаем крайне важной такую норму. И после ее вступления в силу было бы правильно проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 1990-х годов и до сегодняшнего дня действуют. Речь идет о верховенстве нашей конституции над международными соглашениями, над решениями международных организаций", - сказал Володин.

Также, по мнению Володина, "правильно было бы уведомить все международные организации о принятой норме конституции", согласно которой основной закон РФ "теперь доминирует над теми решениями, которые приняты и будут приниматься с тем, чтобы коллеги из международных организаций, начиная от Парламентской ассамблеи Совета Европы и заканчивая другими структурами, понимали", что РФ будет руководствоваться своей конституцией. "Ее положения занимают доминирующую [позицию] по отношению к тем решениям, которые могут быть приняты или уже приняты", - добавил спикер.