Матвиенко: федеральные и региональные законодатели должны выстроить расширенный парламент

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Члены Федерального собрания и региональные депутаты могут и должны выстроить расширенный парламент. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В одном из недавних выступлений Владимир Владимирович Путин использовал такое понятие, как расширенное правительство. Я убеждена, что мы можем и должны выстроить расширенный парламент - четкое системное взаимодействие Федерального собрания и законодательных органов субъектов Федерации. Я вижу в этом одну из задач сегодняшней встречи", - сказала Матвиенко на внеочередном заседании президиума Совета законодателей.

Она сообщила, что сенаторы уже создали дорожную карту по законодательной деятельности в развитие внесенных изменений в конституцию, распределив зоны ответственности комитетов СФ. "Думаю, что и региональным парламентам стоит не затягивать с принятием планов законодательного обеспечения поправок на местах. <...> Мы, безусловно, окажем всю необходимую поддержку регионам в этой работе при координирующей роли Совета законодателей", - сказала спикер Совфеда.