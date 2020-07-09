В Благовещенске зарегистрировали пятерых кандидатов на должность мэра

ТАСС, 9 июля. Благовещенская городская дума зарегистрировала пять кандидатов на должность мэра Благовещенска, сообщила пресс-служба думы в четверг. Полномочия действующего главы города Валентины Калиты истекают в июле.

"В Благовещенской городской Думе зарегистрировали четвертого и пятого по счету кандидата для участия в конкурсе по отбору кандидатур для избрания на должность мэра Благовещенска. Документы для участия в конкурсе на пост главы города подал Губенин Андрей Андреевич и Макаров Максим Николаевич", - говорится в сообщении.

Губенину 29 лет, он индивидуальный предприниматель. Макарову - 33, он является генеральным директором ООО "МаксПромИнвест". В четверг зарегистрировали также кандидатом 46-летнего первого заместителя мэра Олега Имамеева.

Ранее в думе зарегистрировали кандидатуры 36-летнего директора ООО "Система" Георгия Белика и 62-летнего директора Муниципального центра международного сотрудничества Сергея Шимко.

14 июля в думе состоится первый этап конкурса документов кандидатов, которые будут оцениваться на достоверность, а в ходе второго этапа конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов на пост мэра и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования. На очередном заседании думы 23 июля года депутатам предстоит в ходе тайного голосования избрать мэра города из представленных кандидатур.

Калита в июле 2015 года вступила в должность мэра Благовещенска. До этого более 10 лет она работала в разных должностях в администрации города, в правительстве Амурской области и в других структурах.