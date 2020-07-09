Жириновский заявил, что Фургала не исключат из ЛДПР

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала связано с его хорошими результатами на посту главы региона и его принадлежностью к оппозиционной партии.

Выступая перед журналистами в четверг, глава либерал-демократов заметил, что Фургал, являющийся членом ЛДПР, в период пандемии мобилизовал население, "все делал". "Экономика развивается, все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе (Вячеславе Шпорте - прим. ТАСС). Наверное, это бесит. Как это так - губернатор от ЛДПР, показатели лучше. Дикость", - сказал Жириновский.

ЛДПР возмущена задержанием Фургала и будет защищать своего однопартийца, заявил Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы. "Мы возмущены тем, что сегодня утром наш губернатор Фургал Сергей Иванович арестован. Будем и дальше защищать, участвовать во всех выборах, добиваться победы, - сказал Жириновский. - Это очень большое политическое дело".

Фургал никогда не будет исключен из рядов ЛДПР, заверил лидер партии. "Что вы его назначаете? Назначили, потом посадили. Но нам-то никто ничего не говорил, что у нас кто-то где-то с криминалом. Тишина, чистота. И мы защищали и будем защищать наших людей, никогда Фургала из партии не исключим", - заявил он.

Задержание губернатора Хабаровского края прошло в не самой корректной форме, добавил Жириновский. "Задержание было в не самой корректной форме. Необязательно было надевать наручники", - сказал Жириновский, охарактеризовав случившееся как ЧП.