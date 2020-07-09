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В посольстве РФ назвали запрет Литвой российских каналов RT отработанной практикой цензуры

Выдвинутые против RT "бредовые обвинения" не новость, а отработанная практика, которая сочетается с ограничениями свободы слова, указали в дипмиссии

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Запрет трансляции российских телеканалов группы RT, введенный подведомственной парламенту комиссией по радио и телевидению, контролирующей деятельность радио- и телевещателей в стране, является отработанной практикой цензуры иного мнения. С такой оценкой решения регулятора выступило в четверг посольство РФ в Литве.

"Выдвинутые против RT бредовые обвинения не новость, а отработанная здесь практика, [которая] сочетается с ограничениями свободы слова, информационной зачисткой, что фиксируется профильными международными структурами", - подчеркнуло диппредставительство.

Запрет на ретрансляцию телеканалов группы RT вступил в силу в четверг.

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