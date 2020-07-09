Россия и Белоруссия продолжают обсуждать дорожные карты интеграции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсуждают дорожные карты и этапы интеграции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть определенная последовательность действий и есть определенный набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается, - сказал он в четверг журналистам на вопрос о возможности объединения двух стран. - Кроме того, в союзном договоре тоже прописана определенная последовательность и этапность действий по интеграции".

"Вот эти темы действительно находятся и находились на повестке дня, они действительно обсуждаются на самом различном уровне", - заключил представитель Кремля.