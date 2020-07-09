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Песков заявил, что не в курсе публикации на Украине якобы разговора Путина и Порошенко

Разговоры глав государств "проходят в закрытом режиме", подчеркнул пресс-секретарь

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе публикации на Украине якобы записи телефонного разговора 2015 года российского лидера Владимира Путина и тогдашнего украинского главы Петра Порошенко.

"Я не знаю, что [это] за публикация", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, достоверна ли опубликованная депутатом Верховной рады Андреем Деркачем аудиозапись якобы беседы Путина и Порошенко.

Песков подчеркнул, что разговоры глав государств "проходят в закрытом режиме". "Поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Но я не знаю, просто, о чем вы говорите, мы незнакомы с этой публикацией", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичПесков, Дмитрий Сергеевич
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