Песков заявил, что не в курсе публикации на Украине якобы разговора Путина и Порошенко

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе публикации на Украине якобы записи телефонного разговора 2015 года российского лидера Владимира Путина и тогдашнего украинского главы Петра Порошенко.

"Я не знаю, что [это] за публикация", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, достоверна ли опубликованная депутатом Верховной рады Андреем Деркачем аудиозапись якобы беседы Путина и Порошенко.

Песков подчеркнул, что разговоры глав государств "проходят в закрытом режиме". "Поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Но я не знаю, просто, о чем вы говорите, мы незнакомы с этой публикацией", - добавил пресс-секретарь российского лидера.