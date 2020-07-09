В Кремле считают нелогичным связывать убийство чеченца в Австрии с Кадыровым

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Убийство чеченца в Австрии связывать с главой республики Рамзаном Кадыровым нелогично. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К здравой логике это не имеет никакого отношения. Убитый гражданин Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове? Согласитесь, нелогично", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать появившиеся в СМИ попытки связать убийство критиковавшего главу Чечни блогера с Кадыровым.

Как добавил Песков, "в таком аспекте говорить просто невозможно". Говоря о том, что ранее на эту тему высказался сам Кадыров, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "его, наверное, также спросили, и он также отрицает". "Наверняка не может понять, в чем дело", - добавил он.

По словам Пескова, в Кремле знают об инциденте в Австрии из сообщений СМИ. "Какой-то более детальной информацией мы не обладаем, - продолжил он. - Это все-таки произошло на территории Австрии и сам гражданин, который был убит, как мы знаем, давно жил в Австрии, мигрант. Я не знаю, какой у него юридический статус, беженец или гражданин Австрии, нам это неизвестно".

Как ранее сообщили ТАСС в австрийской полиции, в субботу в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) близ Вены был застрелен 43-летний соискатель убежища, являвшийся гражданином РФ. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего россиянина. В воскресенье по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан второй мужчина.

В прокуратуре города Корнойбург ТАСС сообщили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Оба задержанных по этому делу также являются выходцами из Чечни. Прокуратура проверяет версию о политическом мотиве в качестве причины убийства, потому что убитый вел блог, где высказывал политическую позицию. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в убийстве спецслужбы, работающие против России.