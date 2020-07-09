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Дело в отношении Сергея Фургала

Жириновский пригрозил сдачей депутатских мандатов ЛДПР и отставкой губернаторов от партии

Это может произойти в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который является членом ЛДПР

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ЛДПР в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может сдать депутатские мандаты и попросить губернаторов-однопартийцев уйти в отставку. Об этом в четверг заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

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"Можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности, Смоленск, Владимир (губернаторы Алексей Островский и Владимир Сипягин - прим. ТАСС), выйти из состава ЦИК, из состава Счетной палаты", - сказал Жириновский.

Глава партии также пригрозил, что депутаты Госдумы от ЛДПР в качестве протеста могут сложить свои полномочия. "Надо - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда", - подчеркнул Жириновский.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь призвал ЛДПР не заниматься шантажом и не политизировать дело в отношении главы Хабаровского края.

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Жириновский, Владимир ВольфовичФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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