Жириновский пригрозил сдачей депутатских мандатов ЛДПР и отставкой губернаторов от партии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ЛДПР в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может сдать депутатские мандаты и попросить губернаторов-однопартийцев уйти в отставку. Об этом в четверг заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

"Можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности, Смоленск, Владимир (губернаторы Алексей Островский и Владимир Сипягин - прим. ТАСС), выйти из состава ЦИК, из состава Счетной палаты", - сказал Жириновский.

Глава партии также пригрозил, что депутаты Госдумы от ЛДПР в качестве протеста могут сложить свои полномочия. "Надо - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда", - подчеркнул Жириновский.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь призвал ЛДПР не заниматься шантажом и не политизировать дело в отношении главы Хабаровского края.