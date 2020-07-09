В Думу внесен законопроект об ограничении доступа к информации с оправданием терроризма

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект, предусматривающий возможность оперативно ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. Об этом сообщил в четверг журналистам глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

"Сегодня законопроект за подписью всех членов комиссии, представляющих четыре парламентские фракции, внесен в Госдуму", - информировал он.

По словам Пискарева, документ предлагает изменения в статью 153 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Он предусматривает процедуру блокировки материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм. "Оперативное ограничение Роскомнадзором доступа к вредоносной информации будет возможно по решению генпрокурора РФ или его заместителей", - сообщил парламентарий.