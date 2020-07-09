Песков не исключил, что Путин поздравит Януковича с 70-летием

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может поздравить бывшего президента Украины Виктора Януковича с юбилеем, но вряд ли это будет сделано публично.

"Я не могу этого исключать [поздравления Путина Януковича], по пока мне неизвестно о том, что президент [России] звонил Януковичу", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля заметил: "Поскольку он [Янукович] не является действующим президентом, то даже если такой звонок состоится, мы не обязательно об этом будем сообщать". "Президент ежедневно многих поздравляет с днем рождения", - добавил Песков.

"Янукович - бывший президент Украины, который перестал быть президентом Украины в результате силового переворота, который произошел в этой стране", - напомнил представитель Кремля, отвечая на вопрос, как Кремль сейчас оценивает Януковича. Говоря о шансах экс-президента Украины вернуться во власть, Песков признался, что не располагает информацией "о каких-то замерах рейтинга господина Януковича на Украине". "Я просто не знаю, меряется ли его рейтинг и, если меряется, то кем", - объяснил представитель Кремля.

9 июля Виктору Януковичу исполняется 70 лет. Он занимал пост президента Украины в 2010-2014 годах. Янукович признан на Украине виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Адвокаты экс-президента подали пять апелляций на решение суда. Сам Янукович вину отрицает и называет приговор незаконным.