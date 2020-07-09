Путин по видеосвязи заслушает доклад Памфиловой

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о проведении голосования по поправкам к конституции, а также проведет заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Путин сегодня работает в резиденции Ново-Огарево, в режиме видеоконференции он встретится с Эллой Памфиловой", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его прогнозу, "разговор пойдет о состоявшемся голосовании по изменениям в конституцию, такое подведение итогов, обмен информацией и информирование президента со стороны руководителя Центризбиркома о том, как проходило это голосование".

Песков отметил, что в графике президента также запланировано заседание Наблюдательного совета АСИ. "Это традиционное, достаточно большое мероприятие, [будут обсуждаться] результаты деятельности АСИ в 2019 году и проекты и инициативы в 2020 году", - сказал представитель Кремля. По его данным, также речь пойдет "о национальном рейтинге, состоянии инвестиционного климата". Информацию на этот счет представят мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, руководитель Башкортостана Радий Хабиров. Песков отметил, что предполагается представление и других докладов, среди которых - о платформе "Автодата", о магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург.

Представитель Кремля добавил, что Путин также намерен отдельно пообщаться с руководством АСИ, но уже в непубличном режиме. "Еще несколько встреч и совещаний закрытого характера на вторую половину дня запланировано у президента", - добавил Песков.