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Сафронков назначен спецпредставителем главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию

Дипломат будет представлять российскую сторону в двусторонних и многосторонних контактах, говорится в сообщении ведомства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков занял пост спецпредставителя министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назначил заместителя постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Владимира Сафронкова послом по особым поручениям - специальным представителем министра по ближневосточному урегулированию", - говорится в сообщении.

"Дипломат будет представлять российскую сторону в двусторонних и многосторонних контактах, в том числе в формате ближневосточного "квартета" международных посредников, нацеленных на достижение устойчивого и справедливого палестино-израильского и арабо-израильского урегулирования", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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