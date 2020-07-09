Сафронков назначен спецпредставителем главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков занял пост спецпредставителя министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назначил заместителя постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Владимира Сафронкова послом по особым поручениям - специальным представителем министра по ближневосточному урегулированию", - говорится в сообщении.

"Дипломат будет представлять российскую сторону в двусторонних и многосторонних контактах, в том числе в формате ближневосточного "квартета" международных посредников, нацеленных на достижение устойчивого и справедливого палестино-израильского и арабо-израильского урегулирования", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.