Путин заявил, что голосование по поправкам было организовано на высоком уровне

"В этом году ситуация была особенной [из-за распространения коронавируса], конечно, я внимательно смотрел за тем, как была организована работа. Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в конституцию", - сказал глава государства на встрече с руководителем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Беседа проходит в режиме видеоконференции.

"В высшей степени демократически все было организовано и, насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений", - подчеркнул Путин, сославшись на оценки наблюдателей и представителей СМИ. Он обратил внимание на то, что с представителями СМИ, с наблюдателями "нужно было выстроить соответствующим образом работу - вообще колоссальный объем".

"При всем при том, что были приняты все меры, связанные с обеспечением безопасности, социальной дистанции и так далее, все-таки члены избирательных комиссий работали напрямую с людьми, и в этом смысле они тоже здоровьем своим, можно сказать, рисковали", - отметил президент.

Обеспечение голосования

Глава государства назвал идеальным обеспечение безопасности во время пандемии коронавируса при проведении голосования по поправкам к конституции. "Результаты работы - я сейчас говорю не про политические результаты, а просто чисто технические, эпидемиологические, если можно так сказать, употребить в данном случае такое выражение, говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности, все было сделано просто идеально", - оценил Путин. Он заметил: "И среди членов избирательных комиссий не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией, и после всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение".

Президент констатировал высокий уровень обеспечения демократических процедур во время голосования по поправкам к конституции. "Что касается обеспечения демократических процедур, это тоже было сделано на самом высоком уровне", - указал Путин.

Он поблагодарил всех, кто готовил и проводил голосование.