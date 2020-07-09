Памфилова: голосование по поправкам стало концентрированным выражением прямой демократии

"Само по себе голосование прошло абсолютно свободно, беспрецедентно открыто и прозрачно. Можно утверждать, что общероссийское голосование стало концентрированным выражением прямой демократии", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что общероссийское голосование по закону о поправке к конституции прошло абсолютно свободно и стало концентрированным выражением прямой демократии.

По ее словам, комиссии обеспечили прямое волеизъявление граждан России по главному закону страны. "Почему [голосование стало] концентрированным? Потому что сами по себе наши избирательные комиссии представляют собой такой репрезентативный срез общества. Там ведь почти 900 человек представляют разные уровни комиссий. Туда направлены работать представители более 40 политических партий, огромное количество общественных движений. Более того, было 526 тыс. наблюдателей, которые работали все семь дней при всех способах голосования", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что голосование прошло в условиях максимальной безопасности для граждан. "Все нам помогали, все меры были приняты по обеспечению средствами индивидуальной защиты всех участников голосования. Все было сделано для того, чтобы люди спокойно могли голосовать, не беспокоясь о здоровье. Голосование прошло в условиях максимальной доступности. У наших участников голосования была возможности выбрать, что им наиболее удобно: когда, в какое время, где и каким образом проголосовать. То есть это беспрецедентная была вещь", - заключила Памфилова..

33 нарушения

Памфилова сообщила, что в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции комиссия выявила всего 33 нарушения, они были вовремя предотвращены.

"У нас всего по итогам [голосования] никогда не было такого низкого количества нарушений: 33 всего нарушения, которые мы считаем. Мы их выявили и предотвратили вовремя", - сказала она.

Она отметила, что в обращениях, которые поступали в ЦИК, "в основном люди хотели узнать, как можно проголосовать". "Из них всего мы отобрали 120 обращений, которые мы расцениваем как возможные нарушения, жалобы на итог голосования. И они все направлены как руководителям регионов, так и в правоохранительные органы. Это такой результат, за который правда, Владимир Владимирович, не стыдно", - подчеркнула глава ЦИК.

Голосование в течение нескольких дней

ЦИК РФ обсудит возможность организации голосования на сентябрьских выборах в субъектах РФ в течение не одного, а нескольких, предположительно, двух-трех дней.

По словам Памфиловой, после всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, которое фактически проходило в течение недели, были проведены социологические исследования, выявившие, что гражданам "понравились процедуры", которые были предусмотрены. "И мы сейчас продумываем, с учетом того, что все-таки гораздо лучше стала, но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация, может быть, не семь дней, это не реально, но <...> рассмотреть возможность не одного дня голосования, а [за] два-три", - пояснила Памфилова. "Обсудим, посмотрим", - добавила она, уточнив, что также обсуждаются другие "меры, которые в нынешней ситуации обеспечивают безопасность и дают дополнительные возможности людям голосовать".

В общей сложности, по информации Памфиловой, в России пройдет почти 8 тыс. 700 избирательных кампаний разного уровня в 83 субъектах Федерации.

Путин задал вопрос, нужна ли ЦИК какая-то помощь в подготовке к единому дню голосования в сентябре. "Пока справляемся сами, у нас очень хорошие отношения и в правительстве, и с ведомствами, Роспотребнадзором. Надеюсь, что справимся, - ответила председатель Центризбиркома. - Но, Владимир Владимирович, если в крайнем случае что понадобится, то у меня с вами прямая связь, прямой телефон".

"Хорошо, Элла Александровна, будем на связи", - сказал Путин.

Новые электоральные процедуры

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

В среду на заседании ЦИК Памфилова сообщила, что комиссия в ближайшее время планирует провести круглый стол с участием политических партий и экспертов по применению новых процедур голосования на предстоящих 13 сентября выборах, в том числе голосования в течение нескольких дней. По ее словам, введение процедуры голосования в течение нескольких дней нужно, "чтобы позволить людям выбрать более удобное время и не создавать на участках скопление людей".

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, по его итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов.

В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.