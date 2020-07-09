Российский посол назвал абсурдом заявления о "русском следе" в беспорядках в Белграде

БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Обвинения Центра евроалантических исследований Сербии в том, что Россия якобы причастна к беспорядкам в Белграде, являются абсурдом. Об этом заявил в четверг посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Хотя выдвижение Центром евроатлантических исследований абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у "экспертов", отыскавших "российский след" в организации беспорядков в Сербии", - написал он в своем Twitter.

По словам дипломата, прискорбно, когда зачинщиком пропаганды так называемой российской угрозы и тиражирования примитивных русофобских клише "выступает, отбросив все стандарты профессионализма и объективности, организация, претендующая на роль "исследовательского центра". "Тем более удручает, что измышления бездумно подхвачены рядом СМИ страны", - добавил Боцан-Харченко.

Беспорядки в Белграде начались 7 июля. По данным полиции и медиков, за два дня в столкновениях полиции и праворадикальных групп демонстрантов пострадали 96 человек - 62 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.

Региональная "дочка" американского CNN - канал N1 - вела трансляцию акции протеста 7 июля. В объективы N1 попала представившаяся россиянкой женщина, заявившая, что "борется против диктатуры Вучича". Данный факт сербский Центр евроалантических исследований, продвигающий в сербском обществе идею вступления в НАТО, охарактеризовал как "российский почерк в организации протестов".

Президент страны Вучич также усмотрел в протесте след иностранных спецслужб, однако указал, что они, вероятно, представляют государства региона. Как сообщило национальное ТВ Сербии, в четверг в Белграде за участие в беспорядках задержаны граждане Израиля и Кыргызстана. В свою очередь издание Alo сообщило, что на протестах в Белграде принимали участие наемники американской ЧВК "Блэкуотер", граждане Сербии, которые ранее воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.