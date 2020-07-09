Аксенов: разговоры Порошенко о Крыме объясняют выход Украины из меморандума по терроризму

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, как он утверждает, экс-президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом признал факт подготовки украинскими спецслужбами диверсий и терактов в Крыму в августе 2016 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Аудиозаписи с голосом Петра Порошенко, на которых он говорит о диверсиях в Крыму, объясняют причины выхода Украины из меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.

"Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий. И объясняет истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом: не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Крыма отметил, что в 2016 году США устами тогдашнего посла на Украине Джеффри Пайетта заявили, что не видели никаких доказательств того, что Украина готовилась к террористическим провокациям в Крыму. "На самом деле, как следует из записи, все они знали. И это для нас тоже не новость. Хочу еще раз подчеркнуть: наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан", - отметил Аксенов.

Украина прекратила действие меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом. Соответствующее решение приняло на заседании украинское правительство. Отказ от меморандума, подписанного в июле 2012 года в Ялте, по мнению украинской стороны, позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины".

7 августа 2016 года в районе г. Армянска (Республика Крым) российские спецслужбы обнаружили группу украинских диверсантов, которая попыталась прорваться с боем на территорию Украины. В результате погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий Минобороны РФ. В тот же день по делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму были задержаны сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Захтей и Евгений Панов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ ("Подготовка диверсий организованной группой"). 16 февраля 2018 года Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу 220 тыс. рубблей. 13 июля 2018 года Евгений Панов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.