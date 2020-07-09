ГД запрещает сотрудникам и ветеранам ФСБ разглашать данные, угрожающие репутации ведомства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, запрещающий сотрудникам и экс-служащим ФСБ разглашать информацию о деятельности органов службы, составляющую профессиональную тайну.

К ней предлагается отнести данные, которые не относятся к гостайне или служебной информации ограниченного распространения, но разглашение которых может "создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации".

"При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности, которые изучат данные материалы на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение", - говорится в пояснительной записке. Без такого одобрения публикация материалов о работе органов ФСБ будет запрещена "в целях недопущения угроз безопасности".

Соавтор законопроекта и глава профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что перечень информации будет определяться руководством ФСБ. "Сейчас закон запрещает разглашение государственной тайны, однако вопрос о защите профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно не был отрегулирован. Мы восполняем этот пробел. Речь идет о сведениях о работе органов госбезопасности, которые могут попасть в руки недружественных сил и создать угрозу не только для самого ведомства, но и в целом для безопасности страны", - приводит его слова пресс-служба комитета.