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Санкции в отношении России
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Захарова: Россия оставляет за собой право адекватно ответить на британские санкции

Официальный представитель МИД РФ назвала ограничительные меры против россиян в рамках дела Магнитского вмешательством во внутренние дела

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право на принятие адекватных мер в ответ на британские санкции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Безусловно, это политически ангажированное решение. Оно окажет весьма негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, которым и без того за последние несколько лет британской стороной был нанесен серьезный ущерб, - сказала она. - Принцип взаимности является основным из основополагающих в межгосударственных отношениях. Поэтому оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер и призываем Лондон отказаться от языка безосновательных обвинений, выбрав путь цивилизованного диалога об имеющихся проблемах и озабоченностях". 

По словам Захаровой, британские ограничительные меры против россиян в рамках дела Магнитского являются вмешательством во внутренние дела. "Мы считаем объявленное 6 июля правительством страны решение о введении санкций против ряда должностных лиц нашей страны в рамках так называемого дела Магнитского очередным недружественным шагом британских властей, - сказала она. - Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия действия британской стороны назвать нельзя". 

Теги
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария Владимировна
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