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Госдума приняла постановление о распорядке работы в осеннюю сессию

Согласно документу, осенняя сессия Госдумы начнется 7 сентября и завершится 24 декабря

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг приняли постановление о распорядке работы в осеннюю сессию 2020 года.

Согласно документу, осенняя сессия Госдумы начнется 7 сентября и завершится 24 декабря. Первую неделю осенней сессии депутаты будут работать в регионах, недели пленарных заседаний начнутся с 14 сентября. В ходе осенней сессии депутаты будут работать по графику, предполагающему проведение трех недель пленарных заседаний и одной региональной недели в месяц.

Весной депутаты изменили график нижней палаты, сократив число недель пленарных заседаний с трех до двух в месяц. Впоследствии ряд заседаний был отменен в связи с эпидемиологической ситуацией. 23 июня Госдума приняла постановление, согласно которому в июле будут три пленарные недели подряд - с 6 июля по 26 июля.

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