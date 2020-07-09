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Путин: нормы обновленной конституции должны получить развитие в каждом регионе

Президент констатировал, что "основные, фундаментальные принципы политики нашли отражение в обновленном тексте Конституции России"
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что нормы обновленной конституции должны получить развитие в каждом регионе.

"Важно, чтобы нормы основного закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте", - указал глава государства на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое проходит в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что "все основные пункты государственной политики строятся вокруг человека и все планы направлены на создание возможностей сбережения здоровья, для честного труда, для образования, для воспитания детей".

Он констатировал, что "основные, фундаментальные принципы политики нашли отражение в обновленном тексте Конституции России".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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