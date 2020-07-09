Захарова: Россия готова к консультациям с Чехией на уровне замглав МИД

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия выражает готовность к проведению консультаций с Чехией по актуальным вопросам повестки дня российско-чешских отношений на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, однако из-за пандемии их сроки пока не определены. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем нашу готовность к диалогу с Чехией на уровне курирующих замминистров иностранных дел двух стран, но санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет провести такую встречу в ближайшее время", - сказала она.

"Именно поэтому призываем наших чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных наших стран", - указала Захарова.