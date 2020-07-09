МИД РФ отвергает домыслы об отношении властей Чечни к убийству в Австрии выходца из России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Москва отвергает инсинуации о причастности официальных властей Чечни к убийству в Австрии выходца из РФ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что в прессе циркулируют различные версии случившегося, подоплеки преступления, не исключается и вероятность криминальных мотивов. "Мы с сожалением отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской Республики. Мы самым решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию", - сказала она.

По словам официального представителя МИД, в настоящее время ведется выяснение обстоятельств случившегося, в том числе гражданства убитого и задержанных. "Российское посольство в Австрии активно взаимодействует с компетентными структурами этого государства", - добавила она.

Как ранее сообщили ТАСС в австрийской полиции, в субботу в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) близ Вены был застрелен 43-летний соискатель убежища, являвшийся гражданином РФ. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего россиянина. В воскресенье по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан второй мужчина.

В прокуратуре города Корнойбург ТАСС сообщили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Оба задержанных по этому делу также являются выходцами из Чечни. Прокуратура проверяет версию о политическом мотиве в качестве причины убийства, потому что убитый вел блог, где высказывал свою политическую позицию. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в убийстве спецслужбы, работающие против России. По его словам, спецслужбы сами порождают и затем ликвидируют блогеров для вызова политического резонанса против РФ.