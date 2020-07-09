Примаков заявил, что Россотрудничество займется поиском общих тем для партнерства в мире

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россотрудничество займется поиском таких тем для работы с зарубежными партнерами, которые будут основаны на общих здоровых интересах и ценностях. Об этом заявил в интервью ТАСС новый глава агентства Евгений Примаков.

"Если оборонная политика РФ сосредоточена на обеспечении безопасности границ и защиты интересов страны, то для Россотрудничества важен поиск дружбы и партнерства, - сказал он. - Одним словом, речь идет о понятии "солидаризация", которая не обязательно должна быть универсальной и не может основываться на какой-то политической идее, ее задача - базироваться на здоровом интересе, на общих ценностях, внятном консерватизме без мракобесия. И тогда это станет очень хорошей основой для партнерства. Бедность, вопросы экологии, общий миропорядок, борьба с терроризмом - вот те темы, по которым страны должны быть едины".

Примаков отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, представляя его коллективу Россотрудничества, обозначил стоящие перед агентством задачи - поддержка русского языка, роли соотечественников за рубежом, отстаивание исторической правды и духовных ценностей. "Все это важные задачи, которые нельзя расставить по степени приоритетности. Можно только пытаться найти объединяющее, - продолжил он. - Это можно обозначить как "поиск солидаризации". Во-первых, это отстаивание нашей идентичности - историческая память, язык. Во-вторых, это поиск точек соприкосновения, общих тем и сфер взаимодействия, в которых общественное мнение за границей - неправительственные организации, сообщества - в дальнейшей перспективе могло бы стать центром принятия решений для развития совместного диалога и взаимопонимания".

Говоря о планах работы на ближайшее время, глава Россотрудничества отметил, что многое будет зависеть от эпидемической ситуации в мире в целом. "Конечно, ряд мероприятий были перенесены на более поздний срок, некоторые были вовсе отменены, - сказал он. - Однако работа РЦНК не останавливается, многие мероприятия успешно проводятся в формате онлайн-конференции".

25 июня указом президента России Владимира Путина Евгений Примаков был назначен руководителем Россотрудничества. В Госдуме Примаков входит в состав комитета по международным делам. На посту главы ведомства он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла на работу в МИД РФ, став послом по особым поручениям.