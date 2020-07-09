Захарова: Россия поддержала инициативу Баку о проведении спецсессии ГА ООН по COVID-19

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия выступает в поддержку инициативы Движения неприсоединения и его председателя в лице Азербайджана о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с пандемией COVID-19 и преодолению ее последствий. Дискуссии пройдут в дистанционном формате, заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"По инициативе Движения неприсоединения и Азербайджана как его председателя было принято решение о созыве специальной сессии ГА ООН по тематике COVID-19, - напомнила она. - Россия поддержала это предложение партнера по СНГ. Убеждены, что спецсессия пройдет в конструктивном ключе и завершится принятием каких-то субстантивных решений. В этом контексте ожидаем интересных дискуссий".

Официальный представитель российского дипведомства обратила также внимание, что "в условиях сохранения в Нью-Йорке непростой эпидемиологической ситуации планируется, что указанная спецсессия пройдет в дистанционном формате". "В настоящее время идет согласование соответствующих процедур", - сообщила Захарова.