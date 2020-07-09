Цыбульский подтвердил, что не намерен отказываться от планов по интеграции с НАО

ТАСС, 9 июля. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский сообщил журналистам на пресс-конференции в четверг, что не отказывается от планов интеграции Архангельской области с Ненецким автономным округом (НАО).

"Моя позиция не поменялась. Я со своей стороны буду открыто объяснять плюсы этого процесса", - сказал Цыбульский.

13 мая главы Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Планировалось вынести этот вопрос на референдум, но 28 мая руководители рабочих групп в Архангельской области и НАО заявили, что проведение референдума в 2020 году не планируется.

При этом в конце мая было объявлено, что будет подготовлена программа совместного развития двух регионов. В нее войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение каждого из субъектов. Программа предполагает экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.