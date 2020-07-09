Небензя: первое очное заседание СБ ООН после пандемии планируется на следующей неделе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первое очное заседание Совета Безопасности ООН после пандемии коронавирусной инфекции планируется в начале следующей недели. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"В ближайшие дни, скорее всего в начале следующей недели, мы планируем провести первое очное заседание Совета, - сказал Небензя. - Оно будет иметь несколько другую картинку, оно будет проходить не в зале Совета Безопасности, а в зале Экономического и социального совета, он больше размером и дает больше возможности для социального дистанцирования".

Постпред РФ признался, что поначалу удаленный формат работы был необычным. "Никто к этому не был готов - ни физически, ни морально, ни процедурно в том числе. И мы довольно долго - недели две или три - обсуждали, как будут проходить наши заседания, чем они будут считаться, как будут приниматься решения. Это все не праздные вопросы, потому что затрагивают не только процедурную сторону дела, но и политическую в том числе", - пояснил он.

По словам дипломата, работа в формате онлайн стала уже обыденной, в которой есть как плюсы, так и минусы. "Плюсы в том, что не надо перемещаться по городу и тратить на это время, а минус состоит в том, что, во-первых, это достаточно однообразно, а во-вторых, это лишает тебя того, что составляет неотъемлемую часть профессии дипломата - личного общения. Потому что в личном общении, в так называемом кулуарном, как в двустороннем, так и многостороннем, легче и проще решать многие вопросы", - сказал Небензя.

ООН с середины марта ограничила посещение штаб-квартиры, разрешив находиться в здании лишь первостепенному персоналу секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, а также Экономического и социального совета ООН уже почти три месяца проходят по видеосвязи.

Окончательный формат не определен

Решение об окончательном формате недели высоко уровня Генассамблеи ООН в сентябре пока не принято.

"Есть только идеи, на которые мы отреагировали и обозначили свою озабоченность. Пока никаких переговоров не ведется. Время еще есть, - сказал он. - Может быть, изобретем смешанный формат, но который не подорвет концепцию живого участия стран на заседании Генассамблеи ООН".

Вместе с тем, по мнению дипломата, прибытие делегаций стран в Нью-Йорк на неделю высокого уровня маловероятно из-за пандемии. "Рассчитывать на то, что в Нью-Йорк на неделю высокого уровня в этих условиях прибудут делегации из других стран, конечно, нереалистично, но отнять это право у стран никто не может", - заметил Небензя.

Постпред также обратил внимание, что существует идея о проведении заседания в заочном формате, которая заключается в записи видеоролика главами государств, правительств или министров иностранных дел. "Это абсолютно беспрецедентно, и никакие видеоролики даже не могли прийти в голову тем, кто не знал о них, когда ООН создавалась. Во-вторых, формат спорный во многих отношениях: как будет определяться очередность, кто будет их слушать, не произойдет ли такая ситуация, что, когда мы вернемся к нормальной жизни и какой-нибудь стране, которая не понравится хозяйке штаб-квартиры, не выдадут визу и скажут снимать видеоролик для участия? Это все требует осмысления, так как подобный формат может иметь политические последствия", - указал он.

По словам Небензи, в любом случае страны будут как-то представлены на трибунах зала Генассамблеи ООН. "Они будут либо произносить поручения своих руководителей, их заявления, либо будут выступать от своего имени, либо эти руководители будут посылать какие-то видеоприветствия, но это не будет заменой живого участия стран в заседании", - подчеркнул постпред.

Главу делегации РФ на ГА ООН выберут после решения по формату

Решение о том, кто возглавит делегацию РФ на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, будет зависеть от ее окончательного формата.

"Решение не принято. Оно будет зависеть от того, какой формат мы согласуем. Когда мы будем знать, какой будет формат, тогда, я думаю, будет приниматься решение, кто возглавит нашу делегацию на этой сессии Генассамблеи", - сказал он.

Как отметил дипломат, в связи с пандемией "полетело огромное количество мероприятий", связанных не только с 75-летием организации, но и с ее повседневной работой.

"Скапливается очередь из непроведенных заседаний, которые должны быть проведены в будущем. Они все должны иметь временные слоты, должна быть возможность секретариату их обслужить. Мы еще будем разбирать эту ситуацию в будущем", - подчеркнул он.

Время и место саммита "пятерки" СБ ООН пока не согласовано

Встреча лидеров стран "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН обязательно состоится, но место и время ее проведения пока не согласованы.

"Я думаю, что встреча "пятерки" состоится обязательно, потому что лидеры всех государств "пятерки" подтвердили готовность к такой встрече. Где и когда она состоится - это вопрос, на который сейчас ни у кого, я думаю, нет ответа", - отметил он.

"Помимо места встречи и даты встречи есть вопрос субстанции: собственно, эта встреча должна быть подготовлена, должна быть согласована ее повестка, должен быть согласован некий документ в идеале по итогам этой встречи. И насколько мне известно, этим сейчас мы с партнерами занимаемся", - указал он и добавил, что это согласование содержательной части мероприятия является первостепенным.

По его словам, в настоящее время утихли дискуссии по возможности совместить встречу лидеров "пятерки" постоянных членов СБ ООН с неделей высокого уровня Генассамблеи ООН. "Не исключен был на каком-то этапе вариант [проведения саммита] на полях Генассамблеи, но сейчас эта тема просто ушла с радара. Сейчас, по крайней мере, есть у нас время, пока мы не заняты согласованием даты и места, заняться субстантивной повесткой этой встречи", - пояснил постпред РФ.

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН - России, Китая, Франции, США и Великобритании. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Министр пояснил, что с этой целью согласовано проведение видеоконференции, обсуждается дата ее проведения. Россия предлагает обсудить на саммите "пятерки" СБ ООН коллективные принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности, а также преодоление последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

25 июня на видеоконференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что саммит удастся провести до конца сентября.

Голосвания на ГА ООН во время пандемии

Голосования Генеральной Ассамблеи и Совбеза ООН проходят с учетом всех мер предосторожностей.

"Это была целая спецоперация. Во-первых, мы об этом долго договаривались. Звучало много идей, как это провести, начиная от дистанционного голосования, что было отвергнуто сразу, до того, где мы будем голосовать. В результате был найден разумный компромисс, где голосование должно проходить - в зале Генеральной Ассамблеи, но голосовали мы партиями, проходили в масках по одному, регистрировались, получали бюллетень, заполняли соответствующие клеточки, подходили к урне для голосования, и, не возвращаясь тем же путем, выходили из здания", - сказал он.

Небензя также рассказал, как функционирует СБ ООН. "Мы голосуем по резолюциям письменно. Направляем письма председателю, секретариат их аккумулирует, объявляет результаты и председатель сообщает об итогах голосования", - отметил дипломат.

Санкции запада и гумпомощь

Санкции западных стран оказывают негативное влияние на процесс законной гуманитарной помощи.

По его словам, западные партнеры РФ не хотят даже слышать об отмене незаконных рестрикций. "Регулярно их за это критикуем и утверждаем, что одной рукой они оказывают гуманитарную помощь нуждающимся, а другой рукой душат страны незаконными односторонними санкциями, - указал российский дипломат. - Им это слушать, естественно, не нравится. Они вооружились аргументом, что санкции не касаются простых людей, а только виновников в чем-то, носят точечный характер. Это все лукавство".

"Санкции влияют на оказание помощи, даже законной, - обратил внимание Небензя. - Например, есть так называемые вторичные санкции, когда некие компании, которые могли бы оказывать законное содействие, не решаются этого делать из-за угрозы оказаться под рестрикциями".

Оружейное эмбарго против Ирана поставит крест на СВПД

Принятие в СБ ООН резолюции, продлевающей оружейное эмбарго в отношении Ирана, поставит крест на Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Попытка принять такую резолюцию или даже принятие некой такой резолюции поставит крест на СВПД", - сказал он.

"У этой резолюции очень грустные перспективы. То есть они отсутствуют, - подчеркнул дипломат. - Мы с самого начала, как только нам объявили о том, что такая резолюция готовится, сказали нашим американским партнерам, что никаких шансов на принятие у нее нет абсолютно".

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

В мае Небензя заявил, что Вашингтон не может требовать продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана, так как более не является участником иранской ядерной сделки. Он также подчеркнул, что для пролонгации ограничений нет никаких причин: срок эмбарго должен истечь 18 октября, как это и предусмотрено резолюцией Совбеза ООН.

По версии же госсекретаря США Майкла Помпео, у США якобы есть право в одностороннем порядке ввести связанные с оружейным эмбарго санкции СБ ООН, несмотря на выход из СВПД.

Консультации в области контроля над вооружениями не вселяют оптимизма

Российско-американские консультации в области контроля над вооружениями, которые прошли в Вене в июне, не вселяют оптимизма.

"К сожалению, те переговоры, которые провел в Вене [замглавы МИД РФ] Сергей Алексеевич Рябков со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли особого оптимизма не дают, хотя там были достигнуты договоренности о продолжении диалога в рамках нескольких рабочих групп по различным аспектам этих вопросов", - сказал он.

Небензя подчеркнул, что Соединенные Штаты уже взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями, которая создавалась десятилетиями и служила основой стратегической стабильности. "Понятно, что здесь есть два аспекта: внутриполитический и стремление развязать себе руки, чтобы пытаться проецировать свою мощь по всем мире. США много из чего за последние годы вышли и делали это последовательно и целенаправленно", - указал дипломат.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил Рябков. Во главе американской был Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Резолюция о прекращении огня

Резолюция с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом могла быть принята еще два месяца назад.

"Резолюция могла бы быть принята, я думаю, месяца два назад. Уже были практически в одном миллиметре от принятия резолюции, она стояла на так называемой процедуре умолчания. И за 15 минут до ее истечения наши американские коллеги ее вскрыли. Это был как раз тот момент, когда администрация США ополчилась на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)", - сказал он.

Постпред РФ при ООН напомнил, что в резолюции на том этапе даже не было прямого упоминания ВОЗ, только косвенное, однако и это не устроило американцев. "Но, естественно, с учетом еще двустороннего аспекта громче всех выступал против этого Китай. И резолюция зависла еще на два месяца и уже мы почти потеряли надежду на то, что она может быть согласована. Но наконец, все-таки благодаря усилиям ее соавторов - французов и тунисцев - удалось найти некоторые компромиссные формулировки, которые все-таки врезаются, и есть ссылка на организации системы ООН, которые занимаются здравоохранением, и в результате она была принята", - подчеркнул он.

Небензя также добавил, что призыв Генерального секретаря ООН о прекращении огня на период пандемии был озвучен 23 марта и Россия одной из первых стран отреагировала на данный призыв и уже 24 марта МИД РФ опубликовал заявление в его поддержку.

Совет Безопасности ООН 1 июля проголосовал за резолюцию с призывом к прекращению огня на время пандемии и другим мерам по борьбе с коронавирусом. Главной целью документа стала поддержка озвученного в марте призыва генерального секретаря ООН "к всеобщему и незамедлительному прекращению огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении" Совбеза. Антониу Гутерриш выступил с инициативой повсеместного прекращения огня 23 марта. Проект резолюции в ее поддержку, предложенный Францией и Тунисом, находился на рассмотрении СБ ООН с апреля. По словам дипломатов, основные разногласия возникли между делегациями США и Китая. В итоге по настоянию Вашингтона из текста исчезло упоминание о роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом. В нем также не называется страна происхождения инфекции.

Резолюция о помощи Сирии

Россия рассчитывает, что, несмотря на разногласия по проекту резолюции об оказании трансграничной помощи Сирии, Совет Безопасности ООН сможет принять ее модифицированный вариант.

"Я рассчитываю на западных партнеров, что они наконец-то эту резолюцию примут, - сказал он. - 10 июня истекает срок предыдущей резолюции. Соответственно, с 10 июня желательно продлить оказание помощи через трансграничный механизм в том виде, в котором мы предлагаем".

Право вето в Совбезе ООН

Обсуждение реформирования Совета Безопасности ООН не должно затрагивать право вето, это не предмет для дискуссий.

"Вопрос о праве вето не обсуждаемый, не переговариваемый. Это не вопрос для компромиссов. Вето - это инструмент, который позволяет поддерживать баланс интересов в Совете Безопасности, это то, что обеспечило жизнеспособность Совета Безопасности", - подчеркнул постпред РФ.