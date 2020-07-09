Эксперт: протестная активность в США сохранится и после президентских выборов

ТАСС, 9 июля. Протестные настроения в США вскрыли копившиеся долгие годы фундаментальные проблемы американского общества, и вряд ли стоит ожидать, что эти недовольства прекратятся после президентских выборов в стране. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев.

"Не исключено, что волна протестов в США не утихнет и после президентских выборов (59-е выборы президента намечены на 3 ноября 2020 года - прим. ТАСС), - считает он. - Эти недовольства вызваны не самими выборами и не конкуренцией между республиканцами и демократами, а более фундаментальными проблемами (расизм, социальное неравенство и т. д.), которые долгое время накапливались в американском обществе и сейчас вырвались наружу".

По словам Тимофеева, в целом речь идет не о каком-то централизованном протесте, поскольку каждый штат или регион имеет свою специфику, а о глобальном кризисе внутри общества. "Такая разобщенность протестов не несет фундаментальной угрозы всей американской политической системе. Она вполне выживает под таким давлением, и это никак на нее не влияет", - отметил эксперт.

"Первостепенную роль в политической системе США играет последовательная программа, которая позволила бы решить ряд внутренних серьезных проблем и объединить американское общество с последующей перезагрузкой всей политической системы", - добавил он.

"Протесты стали уже неким фоном, ушли с первых полос средств массовой информации, стали рутиной, - продолжил Тимофеев. - Однако несмотря на все это, протестная активность в США по-прежнему сохраняется, и от этого системе никуда не деться".

Приемы перед выборами

Вместе с тем, обратил внимание американист, нынешний президент США Дональд Трамп является одним из первых американских лидеров, который очень "четко артикулирует разломы в обществе". "В своей предвыборной кампании он будет продвигать повестку, которая соответствует его ядерному электорату, - сказал он. - При этом демократы будут атаковать его по всем фронтам, в том числе вспомнят ему негативные моменты, связанные с Россией. Политическая борьба будет идти не на жизнь, а на смерть".

"Трампу будет тяжело выстоять в предвыборной кампании, но тем и интересна президентская гонка в США. Она непредсказуема, предугадать исход выборов просто невозможно", - заключил Тимофеев.