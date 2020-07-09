Глава комитета Думы заявил о растущей политической активности иностранных гуманитарных НКО

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ряд иностранных некоммерческих организаций (НКО), работающих в России в гуманитарной сфере, проявляют все большую политическую активность и получают дополнительное финансирование. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в ходе заседания комиссии нижней палаты по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.

"Мы видим существенный рост активности в деятельности иностранных некоммерческих организаций при реализации программ в гуманитарной сфере, - сказал Гаврилов. - То есть у нас растет скрыто политическая работа организаций, которые декларируют свою уставную работу в сфере образования, борьбы с заболеваниями, наркотиками, просвещения, повышения гражданской активности, правозащитной деятельности, спортивной, духовно-нравственной и культурной".

По оценкам парламентария, объем иностранного финансирования НКО, действующих в России, вырос более чем на 20% и составляет свыше 68 млрд рублей. "И деятельность филиалов, прежде всего, иностранных неправительственных организаций, на наш взгляд требует особенного контроля", - считает он.

В связи с этим председатель думского комитета предложил запретить деятельность в РФ филиалов и отделений иностранных НКО. "Нам представляется, что облегченная процедура получения правоспособности после включения в реестр филиалов и затруднения в контроле за уставной деятельностью дают основания исключить возможность в законодательном порядке деятельности филиалов и обособленных отделений иностранных НКО на территории РФ", - пояснил депутат. Исключения, продолжил он, возможны в отношении НКО, действующих на основании межправительственных соглашений. "Всем остальным организациям достаточно иметь статус представительства, чтобы представлять интересы иностранных НКО", - уверен Гаврилов.

По его словам, прирост зарубежного финансирования осуществляется преимущественно за счет западных стран. "Сейчас это является одним из основных акцентов, направлений деятельности против нашей страны. Совершенно очевидно, потому что деятельность в открытой политической сфере довольно затруднена", - заключил парламентарий.