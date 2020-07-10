Лукашевич: доклад ОБСЕ показал, что 2,2 млн афроамериканцев в США лишены права голоса

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Доклад миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по оценке наблюдения за выборами в США зафиксировал, что около 2,2 млн афроамериканцев лишены права голоса. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постсовета этой международной организации.

"К слову, чтобы дополнить картину расового неравенства в стране, уместно вспомнить недавний доклад (от 3 июля) миссии БДИПЧ ОБСЕ по оценке потребностей наблюдения за назначенными на 3 ноября этого года всеобщими выборами в США. В нем зафиксировано, что сложившаяся в Соединенных Штатах ситуация несоразмерно бьет по расовым меньшинствам, из-за чего около 2,2 млн афроамериканцев даже лишены права голоса", - проинформировал Лукашевич.

Кроме того, эксперты БДИПЧ ОБСЕ указали "на недопредставленность расовых и этнических меньшинств на государственных постах, их трудности с регистрацией в качестве избирателей, которые усугубятся на фоне коронавирусного карантина, ненавистническую риторику из уст высокопоставленных политиков в адрес этнических и расовых меньшинств".

"Отмечу, что эти претензии кочуют из докладов миссий бюро из года в год", - подчеркнул постпред РФ.

Системный расизм

Системный расизм пропитал все сферы жизни общества в США, добавил Лукашевич.

"Джордж Флойд - не первая и, боюсь, не последняя жертва произвола правоохранительных органов США. Причина очевидна - системный расизм, которым пропитаны почти все сферы жизни американского общества", - подчеркнул постпред РФ.

По его словам, системность проблемы расизма в США видна и из статистики. Так, исторически среди афроамериканцев безработица на тысячу населения выше. Средний темнокожий работник получает лишь 62% от средних доходов белого работника: $24,7 тыс. против $42,7 тыс. в год, рассказал постпред РФ.

"Несмотря на десегрегацию школ более полувека назад, около половины всех американских детей продолжает ходить в "белые" и "черные" школы, причем финансирование "черных" школ гораздо меньше, чем "белых" в пересчете на каждого ученика", - сообщил Лукашевич.

Как указал постпред РФ, темнокожим в США чаще отказывают в ипотечных кредитах, среди афроамериканцев вдвое больше незастрахованных, чем среди белых, поэтому им сложнее получить медицинскую помощь. Закон также строже к темнокожим, а полицейское насилие в отношении темнокожих тоже имеет давнюю историю.

"При условно-досрочном освобождении из тюрем за чернокожим с большей вероятностью установят полицейский надзор. Афроамериканцев в принципе чаще останавливают на улице, обыскивают, дают зачастую более продолжительные сроки за аналогичные преступления, чем белым, и так далее", - проинформировал российский дипломат участников постсовета ОБСЕ.

"Все эти цифры и факты наглядно подтверждают масштаб и расизма, и полицейского насилия в США. И свидетельствуют о том, что власти страны, настойчиво твердившие о пышущей демократии в Соединенных Штатах, долго и упорно игнорировали это "бревно" у себя в глазу. Видимо, больше так продолжаться не может", - подытожил Лукашевич.

Контроль ситуации

Структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны контролировать ситуацию с нарушениями прав человека в США и докладывать о мерах в поддержку соблюдения свобод на фоне полицейского насилия и беспорядков в этой стране, подчеркнул Лукашевич.

"Призываем США неукоснительно соблюдать демократические стандарты и обеспечивать права и свободы всех граждан в полной мере, вне зависимости от их расовой принадлежности. Исходим из того, что все инциденты будут добросовестно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, - заявил Лукашевич. - Призываем профильные структуры ОБСЕ, включая БДИПЧ, представителя по свободе СМИ и верховного комиссара по делам национальных меньшинств, а также личных представителей действующего председательства ОБСЕ по толерантности продолжать держать ситуацию на контроле и докладывать государствам-участникам о принимаемых мерах".

По его словам, реакция американских властей на демонстрации нарушает ряд норм национального законодательства и международного права. Так, грубо попираются Первая и Четвертая поправки к Конституции США, гарантии прав афроамериканцев как расового меньшинства, предусмотренные статьями 2 и 15 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, обязательства ОБСЕ, положения Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года, Маастрихтского документа ОБСЕ 2003 года.