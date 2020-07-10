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Дело в отношении Сергея Фургала

Кабмин и дума в Хабаровске работают в обычном режиме после задержания Фургала и депутатов

И.о. главы региона пока не назначен

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края и законодательная дума региона работают в обычном режиме после задержания главы края Сергея Фургала и двух депутатов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в их пресс-службах.

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Что известно о задержании главы Хабаровского края Сергея Фургала

"Правительство работает в штатном режиме, несмотря на отсутствие исполняющего обязанности главы региона. Сергею Ивановичу не дали возможность назначить исполняющего обязанности", - сказали в пресс-службе регионального правительства. Так, в настоящее время проходит заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, работа проходит в обычном режиме.

Фургал в четверг был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Во время допроса, длившегося более шести часов, ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Накануне также были задержаны члены фракции ЛДПР в думе региона - Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. По данным источника ТАСС, их подозревают в хищении денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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