Кабмин и дума в Хабаровске работают в обычном режиме после задержания Фургала и депутатов

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края и законодательная дума региона работают в обычном режиме после задержания главы края Сергея Фургала и двух депутатов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в их пресс-службах.

"Правительство работает в штатном режиме, несмотря на отсутствие исполняющего обязанности главы региона. Сергею Ивановичу не дали возможность назначить исполняющего обязанности", - сказали в пресс-службе регионального правительства. Так, в настоящее время проходит заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, работа проходит в обычном режиме.

Фургал в четверг был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Во время допроса, длившегося более шести часов, ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Накануне также были задержаны члены фракции ЛДПР в думе региона - Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. По данным источника ТАСС, их подозревают в хищении денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере.