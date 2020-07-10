Эксперт: Токио намерен наращивать наступательный потенциал, включая гиперзвуковое оружие

ТОКИО, 10 июля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии в рамках планов укрепления своего наступательного потенциала будет закупать иностранные крылатые ракеты большой дальности, разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие, а также имеет на столе предложение Вашингтона о размещении на территории страны американских ракет средней и малой дальности. В беседе с корреспондентом ТАСС об этом рассказал один из ведущих в Японии военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми.

"Силы самообороны Японии, - сказал он, - для удара по наземным целям уже приняли решение закупить крылатые ракеты JSM норвежского производства дальностью 500 км. Их будут запускать с приобретаемых в США новейших боевых самолетов-невидимок F-35. Выделены средства и на приобретение американских крылатых ракет JASSM дальностью около 1 000 км. Они не подходят для F-35, их разместят на более старых самолетах F-15. Идет также разработка собственных японских средств наступательного потенциала - например, гиперзвуковых боеголовок, наносящих удар по цели по так называемой скользящей траектории. Их скорость может превысить 5 махов".

Ранее в печати появлялись сообщения, что гиперзвуковая боеголовка такого типа будет запускаться с наземных мобильных установок с помощью ракеты-носителя. Отделившись от нее, боеголовка должна наносить удар по наземным целям по так называемой скользящей траектории, меняя траекторию полета. Токио, по этим данным, намерен использовать такое оружие в первую очередь при возможном противостоянии с КНР в районе Восточно-Китайского моря.

Эксперт отметил, что применение подобных средств против КНДР затруднено тем, что она использует для запуска ракет мобильные установки, местоположение которых трудно установить заранее. "Таким образом, - отмечает Коидзуми, - японский наступательный потенциал будет, скорее, иметь характер средства возмездия. Правительство страны допускает свое право на такие удары, которое имеет любое суверенное государство".

Япония как площадка для ракет США?

"Не вызывает также сомнений, - считает эксперт,- что США хотели бы разместить в Японии свои ракеты средней и малой дальности. Они будут направлены против Китая, о них следует говорить отдельно от проблемы сдерживания Северной Кореи. Использование Японии в качестве площадки для запуска таких средств в принципе мало отличается от нынешней ситуации, когда США размещают в стране свою боевую авиацию". Токио официально отрицает, что ведет с США обсуждение вопроса о размещении подобных ракет.

Касаясь проблем японской ПРО, эксперт дал понять, что Токио может вернуться к варианту с размещением наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore, хотя недавно правительство страны остановило план их развертывания. "Эти установки, - отметил он, - представляют собой развивающуюся структуру, их радары, контрольные системы и программное обеспечение можно регулярно модернизировать". По мнению эксперта, использование наземных Aegis Ashore дает возможность реагировать на постоянное совершенствование ракет КНДР.

В штаб-квартире правящей в Японии Либерально-демократической партии сейчас начала работать специальная группа военных экспертов во главе с бывшим министром обороны Ицунори Онодэрой. Она должна до конца месяца подготовить предложения о совершенствовании системы ПРО страны после отказа от размещения Aegis Ashore. Как сообщило в пятницу информационное агентство Киодо, экс-министр Онодэра намерен поднять в ходе работы группы вопрос об укреплении японского потенциала по нанесению удара по базам на территории потенциального противника.

Отказ от размещения Aegis Ashore военное ведомство Японии мотивировало тем, что сейчас невозможно гарантировать падение разгонных блоков при запуске их ракет строго в пределах военных баз или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Эксперты в свою очередь указывали на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могли перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.