Министр культуры Мурманской области покинул пост

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Министр культуры Мурманской области Евгений Гоман освобожден от занимаемой должности. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"10 июля 2020 года министр культуры Мурманской области Евгений Гоман освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис", - говорится в сообщении.

Гоман был назначен на должность министра культуры региона в декабре 2019 года. До этого он активно занимался творческой деятельностью, был создателем и режиссером "Арктического театра" и "Арктической киностудии", продюсером международного фестиваля "Птица Баренц", куратором международного фестиваля "Дни Северных стран" в Мурманске, является членом Союза театральных деятелей России.

"Сегодня мой последний рабочий день в министерстве культуры Мурманской области. Вернуться в творчество - мое обдуманное, взвешенное решение, и я благодарен губернатору Андрею Чибису, который меня поддержал. Я ухожу с поста министра, но буду продолжать развивать культурную жизнь Заполярья. Помимо возвращения в театр и других творческих проектов, планирую войти в состав общественного совета при региональном министерстве культуры", - приводятся в сообщении слова Гомана.

О том, кто вместо Гомана займет пост министра культуры региона, пока не сообщается.