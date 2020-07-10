Лавров заявил, что в отношениях США и Китая нарастает "девятый вал" противоречий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Американо-китайские противоречия нарастают, но надежда, что стороны сумеют решить проблемы путем дипломатии, сохраняется. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения" на тему "Россия и постковидный мир".

Министр указал на то, что США параллельно обвиняют Китай и в сокрытии информации о коронавирусе, и в попытках кибершпионажа, и в нарушении прав человека, и во многом другом. "Все это проистекает одновременно, и создается такая мощная волна наката. Девятый вал, не знаю, как это иначе назвать. Надеюсь, что здравый смысл возобладает и ситуация не пройдет точку невозврата. Все-таки надеемся, что и в Соединенных Штатах есть люди, которые думают о том, как быть дальше, когда все электоральные заботы пройдут, с обеспечением уверенности всего мира и надежности всего мира", - сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что надежда, что, хотя политической и дипломатической культуре Китая присуща манера сглаживать углы, есть моменты, которые вызывают тревогу. "Но есть и очень тревожные признаки, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще американские и китайские официальные лица переходят на личности, причем в очень жесткой форме. Это говорит о высокой степени напряженности, и этот градус, конечно, весьма тревожен. Надеюсь, что у наших коллег есть в запасе еще дипломатические методы", - подчеркнул Лавров.

Россия готова стать посредником

Обострение отношений между Соединенными Штатами и Китаем никоим образом не отвечает интересам России, заявил Лавров. "Я считаю, что оно [противостояние] никоим образом не отвечает нашим интересам, интересам Евросоюза и интересам других стран", - сказал он.

По словам Лаврова, Россия готова предпринять посреднические усилия в отношениях США и Китая только, если стороны об этом попросят. "Звучал вопрос, готова ли Россия играть балансирующую роль в отношениях США и Китая. Так вот, если попросят, мы не откажемся", - сказал он.

Министр отметил, что у России есть налаженные контакты и с той, и с другой стороной. "Опыт нашего исторического развития позволяет судить, что у нас есть потенциал. Если где-то есть потребность в наших посреднических усилиях, то мы готовы их оказать, но навязываться не будем", - указал Лавров.