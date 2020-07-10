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Лавров: Россия предложила Японии концептуальные основы мирного договора

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва предложила официальному Токио базу для заключения мирного договора, однако японская сторона пока не дала ответа на эту российскую инициативу. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, выступая на международном научно-практическом форуме "Примаковские чтения".

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что соглашение должно отвечать современным реалиям и охватывать множество аспектов двусторонней и глобальной повестки. "Мы концептуальные основы [мирного] договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются конкретно на такую концепцию, - сказал Лавров. - В основе всего, что должно определять наши дальнейшие отношения, лежит проблема времен итогов Второй мировой войны".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссия
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