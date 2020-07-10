Лавров: РФ будет продвигать идею недопустимости ядерной войны на саммите "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия будет отстаивать позицию о недопустимости ядерной войны на предстоящем саммите "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения" на тему "Россия и постковидный мир".

"Нас <...> особенно тревожит двухгодичный отказ американцев переподтвердить основополагающий принцип, постулат о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и, соответственно, она никогда не должна быть развязана, - сказал он. - Конечно, мы будем эту тему - недопустимость ядерной войны, невозможность в ней победить - продвигать и в контексте предстоящего саммита "пятерки" (саммит "ядерной пятерки" Совета Безопасности ООН - прим. ТАСС)".

При этом Лавров добавил, что важно "не перегнуть палку и не подыграть тем, кто пытается вообще запретить все ядерное оружие и поднять волну уже вот в этом направлении".