Игорь Руденя возглавил отделение "Единой России" в Тверской области

ТАСС, 10 июля. Делегаты конференции Тверского регионального отделения партии "Единая Россия", состоявшейся в пятницу, большинством голосов избрали губернатора Игоря Руденю секретарем отделения. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Избрание секретарем регионального отделения - это большая ответственность, доверие моих коллег по партии. Это необходимость вести системную работу по продвижению партийных проектов - по развитию инфраструктуры, поддержке семьи и других", - приводит пресс-служба слова Рудени.

По данным пресс-службы, делегатами конференции стали 112 человек, в том числе депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Тверской области, представители муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что в начале марте 2020 года Руденя принял участие во встрече председателя "Единая Россия" Дмитрия Медведева с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии. С 26 марта губернатор исполнял полномочия секретаря реготделения по решению президиума генсовета партии.