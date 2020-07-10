Лавров заявил, что РФ гарантированно обеспечит собственную безопасность в отсутствие ДСНВ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в сохранении ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, неофициальное название - СНВ-3) не больше, чем США, она гарантированно обеспечит свою безопасность в случае непродления соглашения. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения " на тему "Россия и постковидный мир".

"Мы знаем, это твердая уверенность, что мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную перспективу даже в отсутствие этого договора", - сказал Лавров.

Он добавил, что пока преждевременно говорить о шагах, которые Россия будет предпринимать в случае, если ДСНВ прекратит свое действие. "Но мы готовы к любому развитию событий, это действительно так, и при отказе от продления варианты могут быть различными. Но общая направленность, я вас могу заверить, будет на продолжение диалога с США по стратегической проблематике, продолжение диалога и по новым инструментам контроля над вооружениями в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - подчеркнул министр.

Лавров указал, что Россия не собирается уговаривать США продлевать договор. "Если они категорически отказываются, мы их уговаривать не будем <…> Нам продление нужно ровно настолько, насколько это нужно американцам. Они сейчас усматривают в наших призывах продлить его на пять лет или на сколько-то лет без предварительных условий какую-то игру", - заявил глава МИД РФ.

При этом министр отметил, что Россия готова обсуждать вопросы контроля над новыми образцами вооружения, которые не попадают под условия ДСНВ. "Мы готовы начинать разговор о том, чтобы и вооружения, которые не являются классическими с точки зрения договора СНВ становились предметом дискуссий. Разумеется, в контексте принципиального разговора по всем без исключения вопросам, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность", - отметил он.

Однако, как пояснил Лавров, открытость российской стороны к диалогу по этому вопросу диктуется не желанием идти на поводу чьих-то эгоистичных инициатив, а намерением "реально понизить угрозу глобальной стабильности и безопасности". "А для этого нужно смотреть на все вещи, которые эти угрозы создают, вынуждая готовить противоядие, как это произошло с нашими гиперзвуковыми вооружениями, разработанными в ответ на глобальное развертывание системы противоракетной обороны США", - пояснил глава МИД.

США всячески акцентируют внимание на безальтернативности продолжения разговора по ограничению ядерных вооружений в трехстороннем формате (США, Россия, Китай), это свидетельствует о принятии решения Вашингтоном не продлевать ДСНВ, считает Лавров. "Судя по всему, решение не продлевать этот договор [ДСНВ] в Соединенных Штатах уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, говорит о том, что это уже предрешено. Плюс, условия выдвигаются о том, что необходимо включить в разговор новейшие российские вооружения, что, в общем-то, по большому счету означает ломиться в открытую дверь", - отметил он.

О ДСНВ

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил Рябков, во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Помимо прочего, стороны обсудили вопрос продления ДСНВ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что во время этих консультаций американцы настойчиво добивались от российских дипломатов поддержки своей идеи о необходимости присоединить КНР к переговорам.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.