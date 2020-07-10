Лавров: РФ не будет, как другие страны, поддерживать управляемый хаос на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия в отличие от ряда других ведущих государств не заинтересована в поддержании ситуации управляемого хаоса на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения" на тему "Россия и постковидный мир".

"Наш интерес заключается в том, чтобы там не было новых военных кризисов, чтобы старые кризисы урегулировать и чтобы Ближний Восток, север Африки был регионом мира и стабильности, - сказал он. - У нас нет стратегического интереса поддерживать здесь управляемый хаос. Такой интерес есть у некоторых других крупных внерегиональных стран".

"Мы не заинтересованы в том, чтобы сталкивать лбами различные государства региона, чтобы тем самым получать предлог и повод продолжать и даже расширять здесь свое военное присутствие, - продолжил министр. - Мы заинтересованы в том, чтобы развивать взаимовыгодные торговые, экономические, инвестиционные и прочие связи с этими государствами".

Лавров подчеркнул, что Россия будет активно участвовать "в том, чтобы не было больше никаких пробирок с зубным порошком, который выдают за VX (отравляющее вещество), чтобы не было больше вранья по поводу наличия оружия массового уничтожения" в странах региона.