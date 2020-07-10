Песков: возможность отказа от "дня тишины" перед выборами не обсуждается

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Идея об отказе от "дня тишины" перед выборами не обсуждается. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, никаких обсуждений не ведется", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, возможен ли отказ от запрета на агитацию за день перед выборами, поскольку такое ограничение не действовало перед голосованием по поправкам в конституцию.

"Отсутствие "дня тишины" на этот раз (перед голосованием по поправкам - прим. ТАСС) было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования, - пояснил Песков. - А когда мы говорим о едином дне голосования, это конкурентное голосование".