Глава Ростовской области подал в избирком документы для участия в губернаторских выборах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев передал в избирательную комиссию региона пакет документов для регистрации кандидатом на должность главы региона. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Голубева.

"Глава региона сегодня, 10 июля, передал в избирательную комиссию Ростовской области пакет документов, необходимых для регистрации кандидатом на выборах губернатора, назначенных на 13 сентября", - говорится в сообщении.

Во вторник Ростовское региональное отделение партии "Единая Россия" решили выдвинуть Голубева кандидатом в губернаторы области. Кандидатуру действующего главы региона поддержали 149 из 155 делегатов партийной конференции.

Ранее со своими кандидатами на должность губернатора области определились КПРФ, "Справедливая Россия" и "Патриоты России". Коммунистов на выборах губернатора Ростовской области представит руководитель партийной фракции в заксобрании области Евгений Бессонов. От "Справедливой России" за должность главы области выдвинули руководитель партийной фракции в городской думе Ростова-на-Дону Алексея Лященко. "Патриотов России" на выборах губернатора региона представит гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов.

Региональное заксобрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления нескольких городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам.