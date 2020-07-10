Лавров: возможное привлечение авиации НАТО к афганскому наркотрафику надо расследовать

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия регулярно получает сообщения об использовании для наркотрафика в Афганистане воздушных судов, которые могли принадлежать лишь коалиции НАТО, в этом необходимо разобраться. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения " на тему "Россия и постковидный мир".

"Мы неоднократно получаем сообщения, которые также поступают от средств массовой информации, о том, что в Афганистане организована контрабанда опиатов в другие страны, в Европу в том числе, с использованием, как сообщается, военной авиации натовской коалиции", - сказал он.

"Эту информацию мы на 100% проверить не можем, но она слишком регулярно поступает, чтобы мы ее игнорировали. Если военная авиация использовалась над Афганистаном, это могла быть только авиация НАТО, и осуществлять такие полеты могли только военнослужащие или сотрудники специальный служб. Это, конечно, требует разбирательства, прежде всего в самих Соединенных Штатах", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что также необходимо провести разбирательства и внутри страны пребывания воинских контингентов НАТО. "Если брать абсолютно достоверные факты, то за 20 лет пребывания США и других участников коалиции в Афганистане, поток наркотиков из Афганистана за границу увеличился в разы. Ни США, ни другие члены коалиции не ведут какой-либо значимой борьбы с афганским наркопроизводством", - подчеркнул он.