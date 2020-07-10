Лавров не видит препятствий для проведения встречи России и США на высшем уровне

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия не видит никаких препятствий для проведения российско-американской встречи на высшем уровне. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения" на тему "Россия и постковидный мир".

Отвечая на вопрос о том, сохраняется ли договоренность с США об обмене визитами на высшем уровне, глава МИД РФ отметил, что "никто такие договоренности в принципе не заключал".

"Потому что договоренность о визите означает конкретную дату, конкретный город, географическое название той местности, где такой визит будет. Но никто и не отказывается от визитов. У нас нет недостатка в желании работать с американцами на всех уровнях. У президента хороший контакт с американским лидером, я периодически общаюсь с Майком Помпео, и на уровне наших заместителей тоже диалог идет, - пояснил Лавров. - Так что никаких здесь препятствий, если будет интерес с американской стороны, мы не видим".

Глава МИД отметил, что РФ не хочет, чтобы отношения Москвы и Вашингтона воспринимались "как какой-то придаток предвыборной борьбы" в США.