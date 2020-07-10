В СФ призывают МИД к ответным мерам в отношении Латвии и Литвы после запрета работы RT

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призывает МИД России изучить возможность введения ответных политических мер в отношении властей Латвии и Литвы после запрета трансляций российских телеканалов группы RT. Об этом говорится в заявлении комиссии, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Временная комиссия констатирует, что предпринятые литовскими и латвийскими властями запретительные меры, равно как и более ранний запрет деятельности агентства Sputnik в Эстонии, являются актами политической цензуры и выглядят как единая скоординированная кампания против российских СМИ в нарушение положений международно-правовых документов", - говорится в заявлении.

"Временная комиссия призывает Министерство иностранных дел РФ и другие органы исполнительной власти РФ в рамках своей компетенции изучить возможности введения ответных политических и других мер в отношении властей Литвы, Латвии и Эстонии, грубо нарушающих принципы свободы слова и распространения информации, а также свои обязательства перед международными организациями", - уточняется в документе.