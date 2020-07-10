В ЦИК обсудят возможность голосования в течение 2-3 дней на выборах в сентябре

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на предстоящих выборах в единый день голосования 13 сентября рассмотрит только возможность внедрения голосования в течение 2-3 дней и способы голосования вне помещения, поскольку они не требуют изменений в избирательном законодательстве. Об этом ТАСС в пятницу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Сейчас в преддверии ближайшего единого дня голосования 13 сентября законодатель наделил ЦИК правом, если есть какие-то основания, например, исходя из ситуации с пандемией, вносить изменения в процедуру голосования своим постановлением и определить порядок голосования. Это мы в ближайшую кампанию уже можем сделать, и для этого нет необходимости вносить изменения в законодательство", - сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК предлагает "в ходе этой кампании, с учетом ситуации с пандемией в разных регионах и в целях обеспечения полной безопасности людей, рассмотреть возможность голосования не в один день, а в два или три, но не более трех дней".

"То есть в воскресенье и субботу или в воскресенье, субботу и пятницу, но не более. Иначе большие проблемы возникают в школах, поскольку сентябрь - это уже начало учебного года, а у нас около половины участков расположено в школах, и многие учителя задействованы в избирательных кампаниях", - отметила глава ЦИК, добавив, что голосование в ходе 2-3 дней возможно "только при обязательном присутствии наблюдателей как от партий, так и от кандидатов".

Она подчеркнула, что комиссия также обсудит способы голосования вне помещения на предстоящих выборах. "Но не в таком широком понимании, как это было на общероссийском голосовании. Вот все то, что мы рассматриваем применительно к единому дню голосования в сентябре 2020 года. И это не требует никаких изменений в закон. В любом случае, изменения в закон, которые могут быть сейчас приняты, в эту кампанию действовать уже не смогут", - отметила Памфилова.

Она добавила, что перед окончательным принятием порядка голосования 13 сентября, эти темы "будут на следующей неделе обсуждаться с региональными комиссиями, а также с партиями и заинтересованными экспертами". "И только после этого мы примем наше постановление о порядке голосования во время сентябрьской кампании", - заключила Памфилова.