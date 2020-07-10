{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Лавров считает, что исход президентских выборов в США непредсказуем

Глава МИД РФ отметил, что, по мнению экспертов, демократы в меньшей степени, чем республиканцы, настроены на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Итоги грядущих президентских выборов в Соединенных Штатах сейчас невозможно предсказать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения" на тему "Россия и постковидный мир".

На эту тему
Made in USA. Байден разработал экономическую программу к президентским выборам

"На официальном уровне мы исходим - и это абсолютно правильно - из того, что выбор главы государства - это дело американского народа, внутреннее дело Соединенных Штатов, - сказал он. - Я не буду гадать, ситуация непредсказуемая".

Комментируя возможное влияние исхода выборов на российско-американские отношения, Лавров напомнил о мнениях экспертов, которые отмечают, что "демократы в меньшей степени, чем республиканцы, настроены на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности, <...> которые были накоплены за прошедшие десятилетия". В то же время глава МИД РФ отметил, что "крупнейшая антироссийская кампания" была инициирована в США именно при администрации президента-демократа Барака Обамы.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев - нынешний президент Дональд Трамп.

Теги
Обама, БаракЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Песков: Совбез РФ указал на безальтернативность мирного урегулирования в Ливии
Читать полностью