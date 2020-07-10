Лавров считает, что исход президентских выборов в США непредсказуем

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Итоги грядущих президентских выборов в Соединенных Штатах сейчас невозможно предсказать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения" на тему "Россия и постковидный мир".

"На официальном уровне мы исходим - и это абсолютно правильно - из того, что выбор главы государства - это дело американского народа, внутреннее дело Соединенных Штатов, - сказал он. - Я не буду гадать, ситуация непредсказуемая".

Комментируя возможное влияние исхода выборов на российско-американские отношения, Лавров напомнил о мнениях экспертов, которые отмечают, что "демократы в меньшей степени, чем республиканцы, настроены на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности, <...> которые были накоплены за прошедшие десятилетия". В то же время глава МИД РФ отметил, что "крупнейшая антироссийская кампания" была инициирована в США именно при администрации президента-демократа Барака Обамы.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев - нынешний президент Дональд Трамп.