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Кризис на Украине
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Песков: Совбез разочарован отсутствием прогресса по урегулированию на юго-востоке Украины

Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет, заявил представитель Кремля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет безопасности РФ разочарован отсутствием динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин.

"Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины", - сказал Песков. "Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет", - заявил представитель Кремля.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Песков: Совбез РФ указал на безальтернативность мирного урегулирования в Ливии
Кризис в Ливии обсудили в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин
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