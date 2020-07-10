Пушков: ответ России на запрет RT в Латвии и Литве не должен касаться преследования СМИ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ответные меры на действия властей Эстонии, Латвии и Литвы в отношении российских телеканалов группы RT и агентства Sputnik не должны касаться преследования СМИ с российской стороны, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Временная комиссия считает, что мы можем принять определенные ответные меры. Сейчас широко используются механизмы персональных санкций к тем людям, которые занимаются сознательной антироссийской деятельностью. Это одно из направлений, как представляется членам комиссии, могло бы быть рассмотрено в качестве возможной реакции на эти действия", - сказал Пушков в пятницу ТАСС.

"Здесь важно не уподобиться тем, кто занимается запретом на деятельность СМИ, введением цензуры. Нам очень важно не заняться тоже преследованием СМИ в ответ на действия, которые были предприняты (в отношении RT и Sputnik - прим. ТАСС)", - подчеркнул глава комиссии.

Он добавил, что ответные меры должны выразить отношение России к таким действиям властей и показать, что она "не принимает такого рода практику".

"В Эстонии, Латвии и Литве канал RT обвиняют в том, что он распространяет точку зрения, благоприятную для России. Канал RT отличается достаточной объективностью, но важнее даже то, что на территории РФ действует целый ряд СМИ, которые напрямую финансируются из государственных бюджетов ряда западных государств и выражают точку зрения, благоприятную для правительств этих стран. До сих пор это не являлось поводом, чтобы ставить под сомнение их работу на территории РФ", - сказал Пушков.

В пятницу комиссия выпустила заявление, в котором призвала МИД России изучить возможность введения ответных политических мер в отношении властей Латвии и Литвы после запрета трансляций российских телеканалов группы RT. Также комиссия считает, что нужно ответить и властям Эстонии из-за ситуации с агентством Sputnik.

Ситуация с RT и Sputnik

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила в среду трансляцию российских телеканалов группы RT. Под запрет попадают канал RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ.

Ранее аналогичные меры были приняты властями Латвии. 30 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов. Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры дать оценку действиям латвийского регулятора.

1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik (принадлежит МИА "Россия сегодня") из-за давления властей были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией. Это произошло после того, как осенью местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом.